Madaxweyne Deni iyo Isimada Beel Degta Puntland oo Ka Heshiiyey HOP#198 iyo HOP#199.

Isimada beesha Cumar Maxamuud ayaa habeen ka hor Madaxweynaha Deni u gudbiyay Go’aankooda la xiriira in aan cid gaar ah loo xirin Kuraasta balse tartan furan loo galo si loo ilaaliyo hufnaanta Doorashada, loona ogalaado in loo tartamo.

You may also like