Recep Tayyip Erdogan oo Markii Labaad Ku Guuleystay Madaxweynaha Turkiga

Doorashada sanadkaan ayaa aheyd middii ugu adkeyd, maadaama labada musharax ay isku marin wareegii hore, taas oo keentay in loo baahdo wareeg labaad, sababtoo ah majirin musharrax helay 51% si uu u guuleysto, waxaa jirtay in sidoo kale doorashada ay dhinac u ridday taageerada Sinan Ogen, kaas oo codkiisa ku biiriyay AK Party.

Guddiga dooashooyinka dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqay in Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ku guulestay doorashadii maanta ka dhacday dalkaasi,isaga oo helay codad gaaray 52.91%, halka Kemal Kılıçdaroğlu uu helay 47.09%, taas oo keentay in laga guulesto, Erdogan ayaa taageero xooggan ka helay xisbiga National Movement.