Madaxweyne Qoorqoor oo Saxiixay Hindise Sharciyeedyo Dhowr ah

Madaxweyne Qoor qoor ayaa sheegay in fursad ay u tahay Galmudug, waxaana boggaadiyey cid weliba oo qeyb ka aheyd sharciyadaan in ay meel maraan,waxaana uu xusay in sharciyadaan ay noqon doonaan kuwo lagu kala baxo, lagu xisaabato.

You may also like