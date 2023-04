Madaxweynaha iyo Ra’iisulwasaaraha Taliyaaniga oo Ku Kulmay Magaalada Addis Ababa

Xasan Shiikh Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa dhanka kale sheegay in ay khatarta Argagixisada, dhibaatada ay u geysanayaan dadka rayidka ah iyo caqabadda ay ku yihiin horumarka ay wada saameysay Gobolka Geeska Afrika, taasna ay keentay in wadajir loola dagaalamo.

