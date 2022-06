Madaxweyne Xasan Shiikh oo Magacaabay La-Taliyeyaal Cusub

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa mas’uuliyiinta la magacaabay waxaa uu Alle uga baryey in uu u fududeeyo masuuliyadda culus ee loo igmaday, waxa uuna kula dardaarmay in ay si hufan oo daacadnimo leh ugu adeegaan dalka.

