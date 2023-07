Madaxweynihii Hore Kenya oo Beeniyay Inuu Ku Lug Leeyahay Dibadbaxyada Kenya

Ruto oo sheegay in uusan ogolaan doonin in mudaaharaadyada ay dhacaan, waxa uu dhaxlay deyn aad u badan oo dowladda lagu leeyahay. Markii Madaxweynihii isaga ka horreeyay Uhuru Kenyatta uu xilka la wareegay sanadkii 2013-kii, waxa ay ahayd 1.79 trillion oo shilin ($13bn). Markii uu Kenyatta xafiiska ka tagayay, waxa ay kor u dhaaftay 8.7 trillion oo shilin ($61bn).

Dawladdu waxay sheegtay in kordhinta cashuuraha shidaalka iyo guryaha la filayo inay soo ururiyaan 200 oo bilyan oo shilin ($1.4bn) oo dheeraad ah sannadkii, ayaa loo baahan yahay si ay gacan uga geystaan ​​bixinta deynta sii kordheysa iyo in la maalgeliyo dadaallada shaqo-abuurista.

Wadanka Kenya waxaa wali ka socda dibadxyo rabshado wata, kuwaas oo geystay khasaare kale duwan, waxaa jira in la geystay dhac iyo boob, xilli saacadihii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar ku aadan in mudahaaraadyada socda ay ku lug leeyihiin madax hore oo ka tirsanaa Kenya.