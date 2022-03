Mareykanka oo Soo Dhoweeyey Go,aankii Guddiga Doorashooyinka Dadban

Qoraal kooban oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee safaaradda ayaa lagu xusay in saaraddu qorshayanaysio la kulanka xildhibaannada cusub ee la dooratay, kadib marka la dhaariyo bisha soo aadan sida lagu ballamay” Waxaan rajaynaynaa in aan la kulanno xildhibaannada cusub ee Soomaaliya ka ddib markii la dhaariyo 14-ka Abriil, weliba xilli ku habboon”.

