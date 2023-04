Maxay Ka Wadahadleen Ergayga Arrimaha Somaliland iyo Qaramada Midoobey?

Kusimaha Wakiilka Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa u ballanqaaday Ergeyga in ay si dhow ula shaqeyn doonaan, waxaana ay adkeesay sida diyaarka ugu yihiin in ay Soomaaliya garab istaagaan xili kasta iyo goor kasta, sidii ay usoo kaban lahaayeen, cagahoodana ay ugu istaagi lahaayeen, waxaana ay ballan qaaday in dhankooda ay ka qeyb qaadanayaan.

