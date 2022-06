Midowga Iskuullada Gobolka Banaadir oo Qaadacay Imtixaanka Shahaadiga

Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yiri “Waxaa caado u noqotay in ay baal maraan hey’adihii waxbarashada dalka shuruuucdii waxbarasha, xuquuqda waxbarashada gaarka ah, islamarkaan ku howlanburburinta, baabi’inta nidaamka muumullada waxbarashadu ay sameysteen, Bahda waxbarashada iyaga oo u dhan waxaa ay go’aansadeen in aysan galin Imtixaanka inta laga xalimaayo culeysyada ku gadaaman.

Midowga dugsiya waxbarashada gobolka Banaadir iyo midowga Daldaha waxbarashada ayaa sheegay in aysan ka qeyb gali doonin Imtixaanka Shaadiga ah ee dugsiyada sare ee Fasalka 12-aad oo 18-ka bisha, wasaaraddu shaacisay in uu bilaaban doono, waxaana ay ballan qaadeen in aysan gali doonin imtixaanka ilaa iyo inta laga xalinaayo tabashooyinkooda.