Milatariga Sudan iyo Mucaaradka oo Ku Guuldareystay Dhaqan Gelinta Xabad Joojin Rasmi ah

Dagaalka dalka Sudan ayaa waxaa uu noqday mid aysan ku kala adkaan dhinacyada, xilli rajo laga muujinayo in heshiis dhab ah lagu gaaro Sucuudiga, hey’adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in tacadiyo ka dhan ah la geystay Aadanaha, iyadoo ciidanka mucaaradka dhankooda lagu eedeeyay tacadiyo ka dhan ah Haweenka.

Dadaallada ay garwadeenka ka yihiin Sucuudiga iyo Mareykanka ayaa ku dhow in ay fashilmaan oo dhinacyadu ay garariwaayan heshiis kama dambeyn ah, taas oo sabab looga dhigayo weerarrada Milatigu wadaan iyo in uu General Hamdaan uu ka careysan yahay xilkaqaadistii uu ku sameeyay hoggaamiyaha ciidamada Milatariga.