Milatariga Suudaan oo Sheegay in Gacanta Lagu Dhigay Hub Ku Socday Ciidanka RSF

Milatariga dalka Suudaan ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen Hub fara badan oo ay sheegeen in loo waday xoogagga kasoo horjeeda ee RSF, kuwaas uu hoggaamiyo Generalka gadooday Hamdaan Daqalo, Milatariga ayaa sheegay in laga keenay dibadda Suudan.

You may also like