Mucaaradka Kenya oo Ku Baaqay Dibadbaxyo iyo Madaxweyne Ruto oo Jaanis Dalbaday

William Ruto iyo isbaheysigiisa ayaa sheegay in doorashii sanadkii hore ay u dhacday si caddaalad ah oo daah furan isla markaana difaacay waxqabadkii dhinaca dhaqaalaha Kenya intii uu xilka hayay, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada, isaga oo sheegay inay shaki gelinayaan daacadnimada mucaaradka iyo qaybgalkooda.

