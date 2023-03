Muhaajiriin Ku Geeriyootay Badda u Dhaxeysa Giriiga iyo Turkiga

Muhaajiriinta la socday labada Dooni waxaa laga helay meel ku dhow Gacan-biyoodka The Dilek Peninsula ee Degmadda Kuşadası ee Gobalka Aydin ee Galbeedka dalka Türkiye, xilli loo diiday in ay galaan Giriiga.

Laba Doomood oo ay la socdeen Tahriibayaal gaaraya 42 ruux ayaa dib looga soo celiyay badda Giriiga, taas oo keentay in Doomaha qaraqmaan, ciidamada Ilaalada Turkiga ayaa sheegay in lasoo badbaadiyay 38 Ruux.