Muwaadiniinta Turkida oo Maanta u Dareeraya Goobaha Codbixinta

Ninka siyaasadda Turkiga 1994 to 1998 kasoo bilaabay duqa magaalada Istanbul, ayaa markii sedexaad u tartami doona talada dalka, waxaana uu ku faanay in 20 sano uu talinayay uu wax badan u qabtay dadka iyo dalka intaba waxaana uu sheegay in haddii la doorto uu wax badan ka badeli doono siyaasadaha Turkiga ee arrimaha dibadda.

Ninka ay sida weyn u xafiiltamaan, Kemal Kilicdaroglu, ayaa ballan qaaday in uu meesha ka saari doono awoodo badan oo uu helay madaxweyne Erdogan kaddib markii uu ka badbaaday afgambigii dhicisoobay ee 2016-kii, waxaana uu sheegay in ay dhisi doonaan dowladda ka madaxbannaan siyaasadda Shuuciga ah ee Ruushka.