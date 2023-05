Nin Dad Ku Laayay Gudaha Mareykanka oo Dowladdu Aqoonsatay

Sida uu sheegay madaxweyne Joe Biden ninka hubaysan ayaa weerarkii Sabtidii u adeegsaday qoriga noociisu yahay AR-15, wuxuuna soo xirtay qalabka dagaalka, Baarayaal ay soo xiganeyso warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in laga yaabo in uu xiriir midigta fog lahaa, taas ay kleentay inuu ku kaco falkaan lagu dilay Rayidka.

