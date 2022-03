Putin: Cunaqabateenada Ka Dhanka Ah Ruushka Waxay La Mid Yihiin Iclaamin Dagaal

Vladimir Putin ayaa NATO uga digay in ay dagaalka qayb ka noqoto, haddii taasi dhacdana uu sheegay in uu dhici doono dagaal wayn.

Washington ayaa dhankeeda la sheegay in ay waddo qorsha ay Poland heshiis kula galeyso in dhigeeda Kyiv ay ku siiso diyaaradaha dagaalka, taas badalkeena maraykanka uu siinayo Warsaw diyaaradaha F-16 ee uu sameeyo Maraykanka.