Qaar Kamid ah Arday Jaamacadaha oo Muqdisho Tababar Loogu Soo Xiray

Ugu danbayntii ku – simaha duqa magaalada; mudane Ciise Guure waxa uu bogaadiyey dadaalka iyo waxqabadka Gudoomiyaha dhallinyarada, sidoo kale waxa uu kula dar – daarmay dhallinyarada qaadanaysay aqoon – kororsiga in ay tusaale ( role model) u noqdaan dhallinyarada ku nool magaalo – madaxda qaranka Soomaaliyeed maadaama ay fursad u heleen in ay wax bartaan.

Ku – simaha Gudoomiyaha Gobolka Banaadir waxa uu dhalinyaradii Siminaarka u dhamaaday u sheegay in Maamulka Gobolka uu rabo in dhallinyarada iyo hogaanka sare ee Gobolka Banaadir ay isku xirnaadaan, xarunta dhallinyaradana ay noqoto buundadii isku xireysay labada dhinac.