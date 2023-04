Ra’iisul Wasaaraha Japan oo Lagu Weeraray Bombo, Xilli Khudbad uu Jeedinayay

Booliska ayaa sheegay inay qof u qabteen falkaas, balse ilaa hadda way ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan dhacdada lagu weerar Ra’iisulwasaaraha dalkaasi, Warbaahinta Japan, NHK, ayaa ka soo xigatay Mr Kishida in uu yiri “qarax weyn” ayaa ka dhacay goobta.

Qof goobjooge ah ayaa sheegay in ay arkeen qof wax tuuraya, kadibna uu qiiq ka baxay, halka mid kalena uu sheegay in ay maqleen jug weyn. Wax dhaawac ah lama soo sheegin, mana jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac uu geysay walxaha la tuuray, waxaana socda baaritaanno la xiriira.