Ra’iisulwasaaraha Hindiya oo Si Kulul Uga Hadlay Shilkii Train Ee Khasaaraha Dhaliyay

Ugu yaraan 288 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 800 oo kalena way ku dhaawacmeen shil Jimcihii ka dhacay gobolka Odisha, kadib markii laba tareen oo rakaab ah iyo tareen alaab sida oo ay isku dhaceen, taas oo dhalisay khasaare xooggan oo soo gaaray tiro dad ah oo Rakaab ah.

Ra’iisulwasaaraha dalka Hindia Narendra Modi ayaa sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo sabab u aheyd shilkii Train ee ka dhacay gobolka Desha ee dalkaasi, shilkaas waxaa uu ahaa midkii ugu khasaaraha badanaa, isaga oo intaas ku daray in la ciqaabayo cidii ku lug yeelata.