Ra’iisulwasaare Rooble oo La Kulmay Safiirka Mareykanka Baaqna u Diray Madaxda Dowlad Goboleedyada

Ra’iisulwasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo dhaweeyay xowliga ay ku socoto doorashada, iyadoo ilaa hadda la doortay 80% xildhibaannada Golaha Shacabka, ayaa dhanka kale sheegay in aan la aqbali karin dib u dhac kale ku yimaado doorashada, codsaday madaxweyneyaasha dowlad-goboleedyada in aysoo gebogebeeyaan ugu dambeyn 15-ka Maarso.

Ra’iisu Wasaare Rooble iyo Danjire Andre ayaa ka wada hadlay habsami u socodka doorashada iyagoo isla soo qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in doorashada xildhibaannada Golaha Shacabku ku soo idlaato xilligii ay horay ugu heshiiyeen madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka ee 15-ka Maarso 2022-ka oo ah maalintii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo.