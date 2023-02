Ra’iisulwasaare Xamse oo Daahfuray Imtixaanka Malimiinta Ee Wasaaradda Waxbarashada

Ra’iisulwasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee degan goobihii waxbarashada dalka guud ahaan in ay banneeyaan, si loogu adeeggo ubadka Soomaaliyeed. Wuxuuna faray Hay’adaha Amniga iyo Wasaaradda intaba in ay iska kaashaadaan soo celinta goobahaasi, oo uu sheegay in ay ka qeyb qaadan doonaan in jiilka Soomaaliyeed ay mustaqbalka helaan tacliin dowladeed, maadama ay jiraan ubad badan oo tanta iyo duruufa u diiday aadista iskuullada.