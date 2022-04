Rooble oo Fariin u Diray Taliska ATMIS

Hadalka kasoo baxay Ra’iisulwasaaraha xukuumadda federalka Soomaaliya ayaa waxaa uu kusoo aadayaa iyadoo barri lagu wado in Teendhada Afisyooni ee xerada Xalane ka dhacayso doorashada guddoonka golaha shacabka Baarlamaanka 11-aad, waxaana jirtay in habeenkii xalay guddoomiyaha KMG ah Dhabancad ay weerareen ciidamo ka tirsan dowladda xilli uu sugnaa goob lagu dhaarinayey xildhibaannadii Ceelwaaq lagu doortay.

You may also like