Rooble oo Hambalyeeyay Guddoomiyaha Cusub ee Golaha Shacabka

Ra’iisulwasaaraha ayaa guddoomiye Aadan Madoobe waxaa uu u rajayeeyay inuu Allah u fududeeyo mas’uuliyadda loo idlamay, waxaana uu kula dardaarmay in doorashada madaxweynaha uu goluhu si hufan u maareeyo” Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka waxaan u rajeynayaa in uu eebbe u fududeeyo mas’uuliyadda culus ee loo doortay iyo in doorashada madaxweynaha dalka u maareeyaan si daah-furan, deg deg ah oo nabdoon, mas’uuliyaddaas oo ay la wadaaagaan guddoonka Aqalka Sare oo isagana la doortay” ayuu yiri.

