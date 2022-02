Rooble oo Imaaraadka Ka tiray Boogtii Farmaajo, Lana Kulmay Dhaxal sugaha iyo Ra’isul wasaaraha

Isla cudurdaarka Rooble ee lacagta, Dr. Maxamed Anwar Qarqaash oo ah la taliyaha diblomaasiga ee madaxweynaha Imaaraadka, horay dagaal adag ula galay kooxda Farmaajo ayaa saacadihii tagay sheegay in ra’isul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Rooble uu yahay nin fahamsan qoto-dheerida xiriirka labada dal, hadalkiisana uu bog cusub furayo, indhana u furayo, isla markaana caddeyn u yahay in taageerada aan siinno walaalaheen Soomaaliya ay tahay waajib taariikhi ah iyo is garab istaagga duruufaha adag,

Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka ayaa lagu sheegay in hindisahan Rooble uu ka tarjumayo sida uu u qoto-dheer yahay xiriirka labada dal ee walaalaha ah, iyo in la qadarinayo kaalinta Imaaraadka ee taageerada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed.

Aala Nahyaan, Dhaxal sugaha waxaa uu carabta ku dhuftay in dalkiisa uu rajo weyn ka qabo in hadda wixii ka dambeeya uu bog cusub oo xiriir wanaagsan ah iyo iskaashi muuqda oo ku saabsan masaalixda labada dal u dhexmari doono iyaga iyo Soomaaliya.