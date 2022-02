Ruushka Oo Magalooyin Horleh Kala Waregay Ukraine, Akhariso Wararkii Ugu Dambeyay Ee Xaaladda Dagaalka

Madaxweynaha Ukriane Zelenskyy, ayaa ku gacan sayray saaka dalab uga yimid Maraykanka oo ah in loo soo diro diyaarad uu kaga baxo dalkiisa balse Volodymyr Zelenskyy ayaa sheegay in uu u baahan yahay lidka taangiyada oo aanu baahnayn diyaarad uu ku baxsado.

