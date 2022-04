Sacdiyo Xaaji oo Ku Guulaystay Ku-xigeenka Koowaad Ee Golaha Shacabka

Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa in badan lagu tiriyaa in mucaarad ay ku aheyd taliska Villa Soomaaliya, waxaana lagu tiriyaa xisbiga UPD uu hoggaamiyo madaxweynihii hore dowladda federalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuug, halka Caananuug uu ka tirsanaa Xisbiga Himilo eeSheekh Shariif .

