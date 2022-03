Safaaradda Maraykanka : Waa Nasiib Darro In Guudlaawe, Deni iyo Madoobe Aysan Soo Dhamaystirin Doorashada

Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa markale walaac ka muujisay dib u dhaca ku yimid doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta loo asteeyay in la soo gabagabeeyo.

Qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa lagu yiri ” Madaxweynayaasha maamul gobaleedyada Galmudug iyo Koonfur galbeed waxa ay ku soo dhameeyeen doorashada waqtigii loogu talagalay ee 15 march, haseyeeshe waxaa nasiib darro ah in madaweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe, Hirshabeelle Guudlaawe iyo Puntland Deni, ay seegeen waqtigii loogu talagay “.

We acknowledge the completion of races in South West State and Galmudug. We recognize @Laftagareen and @MrQoorqoor for meeting the March 15 deadline. Disappointingly, @PresidentMadobe, @SaidAbdullahiDe, and @GudlaweHussein have missed yet another crucial deadline.

