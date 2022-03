Shirkadda Coastal: Rooble iyo Farmaajo waa Ogaayeen Heshiiska 7-bada Xirmo

Ra’isul wasaare Maxamed Rooble iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxaa ay labaduba ogaayeen, isla markaana taageero weyn oo joogta ah siinayeen heshiiska qeybiga Batroolka ee ay wada saxiideen mas’uuliyiinta shirkadda Coastal Exploration iyo wasiirka Batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Axmed, waa sidaasi sheegay ilo ka tirsan shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka.

Ishan oo wareysi gaar ah siiyey Goobjoog News ayaa intaa ku dartay in la yaabeen isbadalka dhacay iyo hadallada Rooble iyo Farmaajo. Si ka duwan warkii ra’isul wasaare Rooble ee ahaa in heshiiska aanu buuxin shuruuradaha, waxaa ay ishani oo ka gaabsatay in magaceeda la xuso ayaa sheegtay in heshiiska uu u dhameystirnaa dhammaan habraacyadii sharciga, ayna soo bandhigi doonaan waqtigeeda.

Coastal Exploration waxaa ay sheegayaan in lama filaan ku noqotay, jahowareer u arkaan hadallada ra’isul wasaare Maxamed Rooble iyo Madaxweyne Farmaajo, oo labadaba ku qanacsanaa heshiiska iyo habraacyadiisa.

Inkasta oo qoraal kasoo baxay xafiiska Rooble lagu sheegay inuu sharci-darro yahay heshiiska uu saxiixay wasiirka Batroolka halka Farmaajana uu sheegayba inuu heshiiska ka hor imaanayo Dekreeto uu heshiisyada ku joojiyey xilliga doorashada, soona saaray 7/8/2021, hadana waxaa muuqato in ay ku lug lahaayeen heshiiskan, Cabdirashiid waxaa uu xusayba inuu taageero ka heystay Farmaajo.

Coastline Exploration, dhankeeda waxaa ay sheegeysaa in warqadahooda ay sharci yihiin, madaxda labaduna ogaayeen, iyaga oo intaa raaciyey in ka war sugayaan baarista xeer ilaaliyaha guud Suleymaan Maxamuud.

Wasiirkii hore ee Batroolka Maxamed Mukhtaar oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in sababta ay Rooble iyo Farmaajo isaga fogeeyeen heshiiska ay tahay inuu kahor imaanayo nidaamkii deyn cafinta, laakin waxaa uu Mukhtaar ku dooday in tallaaban ay dalkeena ka dhigeyso dalaal aan lagu kalsoonaan karin, keeni kartana in shirkadihii maalgeshan lahaa ay ka aamin baxaan isaga oo intaa raaciyey in shirkadda Coastline Exploration ay hadda u furan tahay iney (1) Sugaan xukuukamadda soo socota ama (2). In ay warqadaha iyo saxiixa ula dacwo tagaan maxkamado caalami ah.

Guddiga Maamulka Maaliyadda oo ka kooban mas’uuliyiin Soomaali ah, iyo IMF, Bankiga Adduunka iyo deeq-bixiyeyaasha kale ayaa warbixintooda 2021 uga digay in la galo heshiis shidaal ka hor inta aan la dhameystirin qaab-dhismeedka sharci ee loo baahan yahay. Gaar ahaan, dowladda federaalka ah waxay sheegtay in abaal-marinta PSA-yadu ay timaaddo ka dib marka la ansixiyo Hindise-sharciyeedka Canshuuraha Dakhliga Warshadaha kaas oo xukuma shuruudaha maaliyadeed ee PSA iyo nidaamka canshuuraha ee lagu dabaqi karo, sharciga ayaa horyaalla golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah.

