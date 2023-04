Soomaali Ka Qaxday Dagaalka Sudan oo Gaartay Sudanta Koonfureed

Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa hadda xiran, waxaana qoraal la soo dhigay barteeda Twitter-ka lagu sheegay in dowladdu aysan heysan ammaan ku filneyn si guud ahaan muwaadiniinteeda ay dalkaasi uga soo saaraan, waxaana ay sheegtay in ay socdaan dadaallo lagu soo celinayo muwaadiniinta u dhalatay Mareykanka.

Hey’adda Maareynta Musiibooyinka ayaa shalay ku dhawaaqday in ay wadaan dedaallo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee ku go’doonsan Sudan, waxaana Hey’addu sheegtay in muwaadiniinta qaarkood lagu soo celin doono dalka, halka kuwa kalena loo gudbin doono dalalka Masar iyo Itoobiya oo xad wadaag la ah Sudan.

Safiirka ayaa sheegay dhanka kale in gawaari loo diray dadka Soomaalida ah ee ka soo qaxaya Suudan, iyadoo ay arrintaas gacan ka geysanayaan ganacsatada Soomaalida ah ee Suudanta Koofureed. Wuxuu sheegay in lagu talo jiro in diyaarado lagu soo daad gureeyay lana keeno magaalada Juba ee caasimadda dalka Koonfurta Sudan.

Safriirka Soomaaliya u fadhiya Suudaanta Koofureed, Cabdixakiin Cabdullaahi Camey oo BBC-da la hadalay ayaa sheegay in tiro Soomaali ah oo arday u badan ay soo gaareen magaalada Coast ee dalkaasi, waxaana uu carabka ku dhuftay in sidoo kale ay jiraan kuwa ka tallaabay xudaadda dalka Sudan uu la wadaago Masar iyo Itoobiya.