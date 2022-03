SWIFT: Nidaamka Ruushka Laga Saarayo Ee Uu Cabsida Ka Qabo

qaraarka ah in Ruushka laga saaro nidaamka Swift ayaa horay miiska loosoo saaray sanadkii 2014-kii, kadib qabsashadii Moscow ee gacanka Crimea, balse qodobkan aya ugu dambeyn meesha laga saaray, waxaana Ruushku uu xilligaa ku goodiyay in ka tallaabaadaasi ay lamid noqon doonto dagaal lagusoo qaaday.

Swift waxay siisaa adeegyadeeda in ka badan 11,000 bangi, hay’ado lacageed iyo shirkado isugu jira kuwaa oo laga leeyahay in ka badan 200 oo waddan oo adduunka ah. Saamileyda Swift ayaa soo doorta guddi maamul oo ka kooban 25 xubnood oo matalaya bangiyada adduunka, waxaana guddiga howshiisu ay tahay in ay go’aanno ka gaaraan maareynta arrimaha shirkadda, halka howlaheeda maamul ee maalinlaha ah ay maamulaan guddiga fulinta oo ka kooban 10 xubnood.

Nidaamka SWIFT ayaa fududeeya in lawadaago fariimo degdeg ah oo sugan, si lacagaha bangiyadu u lakala waregaan, In Moscow laga saaro hanaankan waxa ay carqaladayn doontaa ganacsiga ay lawadaagto inta badan dunida, maadaama uu yahay habka ugu sarreeya ee lagu maalgeliyo ganacsiga caalamiga ah.