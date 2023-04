Toogasho Wadareed ka Dhacday Magaalo Ku Talla Mareykanka

Ninkii toogashada geystay ayaa isaguna dhintay. Ma cadda waxa keenay dhimashadiisa, lama shaacin in isna la toogtay iyo in kale , laakiin Booliiska ayaa xaqiijiyay in la helay meydkiisa oo kaliya. dadweynaha ayaa laga codsaday inay ka fogaadaan goobta uu weerarku ka dhacay.

You may also like