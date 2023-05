Dowladda Ukraine Miyey Kambeysay Weerarka Lagu Qaaday Madaxtooyada Ruushka?

Khabiir ku takhasusay Yurubta Bari, Sergej Sumlenny ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in Ruushka uu ka dambeeyey weerarka weerarka dhacay saqafka sare ee aqalka looga arrimiyo dalkaas, oo Ruushku ku eedeeyay in ka dambeyso Kyiv.

You may also like