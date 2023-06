Wadahadalladdii Dhinayda Suudaan Ee Magaalada Jeddah oo Burburay

Dowladdaha Mareykanka iyo Sucuudiga oo garwadeen ka ahaa heshiiskii magaalada Jeddah ayaa hore u sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii jabisa heshiiska la gaaray, waxaana marar badan burburay Xabadajoojin la isku dayay in lagu gaaro Jeddah, labada dhinac ayaa isku eedeeyay jabitan heshiisyadii la gaaray oo aan fulin.

Isniintii, dhexdhexaadiyeyaal ka kala socday Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa sheegay in ciidanka iyo RSF ay ku heshiiyeen in xabad joojinta bini’aadantinimo lagu kordhiyo shan maalmood, waxaana magaalooyinka dhowr ah ka dhacay iska hor imaadyo u dhaxeeya dhinacyada, iyaga oo hadallo adag hawada isku marinyay saacadii tagay.

Shirkii u dhaxeeyay dhinacyada isku haya awoodda dalka Sudan ee magalaada Jeddah ayaa hakad galay, waxaana Saraakiisha Suudaan ay sheegeen in Wakiillada ay hakiyeen wadahadalladii xabbad joojinta ee ay la lahaayeen (RSF), iyaga oo ku eedeeyay kooxda in ay marar badan jebiyeen heshiisyadii hore ee xabbad joojinta dhinacyada.