Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal Markale Dib Uga Qarxay Magaalada Khartoum

Dalka Sudan ayaa waxaa wax kabarata Arday badan kuwaas oo ka kala yimaada qaaradda Afrika iyo Asia, iyaga oo kamid ah xilligaan kuwa wajhaya xaaladdo adag. Cabduullaahi Muuse oo Goobjoog u waramay ayaa sheegay inta badan arday in ay ku sugan yihiin goobaha waxbarashada, iyaga oo aan awoodin in ay ka socdaalaan dalka Sudan.

Madaxda Urur Goboleedka IGAD oo shir degdeg ah isugu yimid ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan xaaladda ka soo cusboonaatay dalka Sudan, waxaana dhinacyada ishaya ay ugu baaqeen in laga baaqsado sii hurinta dagaalka taas oo burbur u horseedi karta burshada reer Sudan iyaga oo dalbaday in liiska wada hadalka la isugu yimaado.

Dhakhaatiirta ayaa ka digay in xaaladda isbitaalada magaalada Khartoum ay tahay mid aad u adag, isla markaana dagaalku uu yahay mid joojinaya shaqaalihii iyo agabkii caafimaadkaba in la gaarsiiyo dadka dhaawaca ah sida ay ku waramayaan dhaqaatiirta, waxaana isisoo taraya xaaladda walaaca ah ee gobolka uu ka muujinayo Sudan.