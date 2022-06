Wasaaradda Waxbarashada oo Shaacisay Jadwalka Imtixaanka Fasalka 12-aad

Wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay sidoo kale in Imtixaanka lagu dhowaaday inuu sanadkaan baaqdo, kadib markii loo waayay dhaqaale, kadib doorashadii dalka. waxaana ay uga mahadcelisay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Xasan Shiikh Maxamuud oo wasaaraddu ku amaantay inuu bixiyay qarashaadkii loogu talo galay in lagu fudeediyo Imtixaanka.

