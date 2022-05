Wasaaradda waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta sare ee Jamhuuriyadda federalka Soomaaliya ayaa shaacisay xilliga arday ay fariisan doonaan imtixitaan guud ee dowaladda dugsiga sare ee 12-aad, sanad dugsiyeedka 2021- 2022-ka ,waxaana qoraal kasoo baxay lagu sheegay in imtixaanka la gali doonaan bisha June 18-keeda uu bilaabanayo isaga oo ku egy 22 bisha May.

You may also like