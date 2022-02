Washington: Waxaan Hadda Ku Soo Rogeynaa Xanibaadda Dhanka Socdaalka Ah Ee Shaqsiyaadka Wiiqaya Dimoqraadiyad Soomaaliya

Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in uu ka xunyahay in ay guuldareystaan dadaaladii iyo balan qaadkii ahaa doorashada in lagu soo gabagabeeyo 25 February.

War ka soo baxay Maraynka ayaa lagu cadeeyay in Washington ay qaadeyso fulinta balanqaadkeedii ahaa in la ciqaabo kuwa carqaladeynaya nabadda Soomaaliya.