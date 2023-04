Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya oo Kulan La Qaatay Dhiggiisa Hindiya

Labada masuul ayaa isla gartay in loo baahan yahay in la fududeeyo howalaha safarka,caafimaadka ee ay dadka Soomaaliyeed ku tagaan dalka Hindiya, waxaana kulankaan uu noqon doonaa mid wax ka tara caqabadah ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caafimaad doonka ah.

Wasiir Cali xaaji ayaa dhiggiisa Hindiya kala hadlay ugu dambeyn in ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeeg caafimaad oo tayadiisa lahubo islamarkaana dhameystiran, waxaana wasiirku intaas ku daray in la rajeynayo in mustaqbalka dhow laga kaaftoomo caafimaadka debadda.

Goobjoog News