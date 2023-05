Xaaladda Magaalada Khartoum oo Degan iyo Mucaaradka oo Lagu Eedeeyay Tacadi Ka Dhan ah Haweenka

Warbixinnada lasoo gudbiyay way adkeyd in si madaxbanaan loo xaqiijiyo, laakiin waxay soo jeediyeen in lagu sameeyo baaritaanno dheeraad ah, xilli ay jiraan dumar la kulmay tacadiyadaas oo qeyb ka ah kuwa ka ololaha ka wada qadka Internet-ka, Khaqaatiirka ayaa muujinaya walaac ay ka qabaan sii socoshada dagaalka dalka Sudan.

Xoogagga kasoo horjeeda ciidanka Milatariga ee uu hoggaamiyo General Xamdaan Daqalo ayaa waxaa lagu soo eedeeyay in ay geysteen gabood fallo dhanka Jinsiga ah oo lagula kacay dumar reer Sudan ah, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, waxaana hey’adaha soo gudbiyay ayaa sheegay in la kufsaday kuwa aan gaarin Qaangaarka.