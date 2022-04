Xijaar: Ma Damaanad Qaadi Karo Amniga Doorashada, Dib Haloo Dhigo

Hadalka kasoo baxay taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa waxaa uu kusoo aadayaa iyadoo maalinta barri ah lagu wado in doorashada guddoonka golaha shacabka ay ka dhacdo Teendhada Afisyooni ee xeendaabka Xalane, waxaana jirtay in Rooble uu fariin ku aadan amniga doorashada barri uu u diray taliska ATMIS.

Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa wuxuu guddiga doorashada golaha shacabka ka dalbaday in doorashada guddoonka golaha shacabka dib loo dhigo, waxaana uu sabab uga dhigay in guddiga iyo guddoonka KMG ah aysan wali ciidanka aysan kusoo wareejin liiska dadka imaanaya iyo goobta.