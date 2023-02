Xildhibaannada Golaha Shacabka oo Ka Dooday Hindise Shaciyeedyo Dhowr ah

Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS oo soo xiray kulanka maanta ayaa sheegay in dooda dib loo dhigo si laisku soo laabto kulamada kale laguna dhameystiro dooda Sharciga La Dagaallanka Argagaxisada iyo sharuucda kale ee Golaha la horkeenay, waxaana xusid mudan in golaha loo gudbiyay Mowshin ka dhan ah xaaladda Laascaanood.

Xildhibaannada Golaha Shacabka BJFS ayaa ka doodaday Hindise Sharciyeedka Dhowrista Xogta oo ay soo gudbisay Xukuumadda. Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolajiyadda XFS Mudane Jaamac Xasan Khaliif ayaa sheegay in muhiim ay tahay ilaalinta iyo keydinta xogta qaranka loona baahan yahay in qorshe cad loo yeelo keydinta xogta muwaadinka iyo tan dowladda.