Xoghayeyaasha Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka oo Baaq U Diray Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka

Qoraal kooban oo siwadajir ah uga soo baxay labada aqal ayaa waxaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in la helo xogaha xildhibaannada cusub, maadaama doorashadu ay marayso golaha shacabka heer gabagabo ah, walina aan lasoo gudbin in ka badan xogaha 200 xildhibaan oo la doortay oo ka tirsan aqalka hhoose iyo 54 Senotor oo ka tirsan golaha aqalka sare

