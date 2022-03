Xuutiyiinta Yemen Oo War Ka Soo Saaray Weerarada Kaydka Saliidda iyo Gaska Sacuudiga!

Yahya Sarea oo ah afhayeenka militeriga xuutiyiinta ayaa gelinkii dambe ee Jimcihii sheegay in gooxdooda ay gantaallo ku weerareen xarumaha Aramco iyo warshadaha Ras Tanura iyo Rabigh, isagoo sidoo kale sheegay in weerarada ay qayb ka ahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.

Xarunta kaydka saliidda ee Jeddah ayaa loo diyaarinayay in Axadda beri ah uu ka dhaco tartanka Formula One, kaas oo ka hor weerarada qaban qaabadiisa ay socotay.