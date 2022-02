Yurub Ma Dagaal Ayaa Ka Bilaaban Raba?

Waxaa bartamaha Yurub ka taagan xiisaddii ugu adkeyd kadib dagaalkii labaad ee dunida, halkaas oo dowladda Ukraine ay rabto in ay kamid noqoto gaashaanbuurta NATO, xilli Moscow ay diidan tahay in dalkaas uu ku biiro xulafada NATO.

Ujeedka ciidamada mareykanka loo geeyay dalka Poland ayaa ah in ay ka difaacaan dalkaas dagaal laga cabsi qabo in uu ku soo qaado Ruushka.