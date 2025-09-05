Garsoorihii Ugu Horreeyay ee Soomaaliyeed oo Ka Qaybgala FIFA World Cup
Omar Cabdulkadir Artan ayaa taariikh ku qortay kubadda cagta Soomaaliyeed, kadib markii uu noqday garsoorihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed oo loo xusho inuu ka garsooro tartanka FIFA World Cup.
Xulashada iyo Matalaadda Afrika
Artan waxaa lagu daray saddexda garsoore dhexe ee Afrika laga soo xulay, isagoo garsooraha kaliya ee ka socda Bariga iyo Bartamaha Afrika (Sub-Saharan Africa). Waxaa safkiisa ku wehliya:
Jalal Jayed (Morocco)
Youcef Gamouh (Algeria)
Tartanka ayaa lagu qaban doonaa dalka Chile intii u dhexeysa 27 Sebteembar ilaa 19 Oktoobar 2025, gaar ahaan ciyaaraha FIFA U-20 World Cup.
Taariikh hore iyo Khibrad
Omar Artan waa hoggaamiye cusub oo magaca Soomaaliyeed gaarsiiyay heer caalami:
Wuxuu ahaa garsoorihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee ka garsoora final heer qaaradeed, isagoo maamulay ciyaartii ka dhacday Qaahira oo ay ku guuleysatay Pyramids FC (Masar) kadib markii ay ka adkaadeen Mamelodi Sundowns (Koonfur Afrika).
Wuxuu sidoo kale garsoore ka noqday ciyaaraha AFCON (Africa Cup of Nations).
Garsoorayaasha kale ee caawiya (Assistant referees)
Waxaa sidoo kale la xushay caawiyaal Afrikaan ah oo ay ka mid yihiin:
Gilbert Cheruiyot (Kenya)
Abelmiro Montenegro (São Tomé and Príncipe)
Khalil Hassani (Tunisia)
Eric Ayimavo (Benin)
Lahsen Azgaou (Morocco)
Mostafa Akarkad (Morocco)
Muhiimadda Guushaan
Guusha Omar Artan waa mid ka dhigan in Soomaaliya ay si rasmi ah uga muuqato masraxa ugu weyn ee kubadda cagta caalamka.