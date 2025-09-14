Feeryahanad Ramla Ali oo Muqdisho Soo Gaartay
Feeryahanadda Soomaaliyeed ee caanka ah Ramla Ali ayaa maanta soo gaartay magaalada Muqdisho, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde. Dadweyne tiro badan, dhalinyaro isboorti iyo mas’uuliyiin dowladeed ayaa ku sugnaa garoonka si ay ugu muujiyaan taageerada iyo bogaadinta ay u hayaan guulihii taariikhiga ahaa ee ay ka soo hoysay caalamka.
Ramla Ali ayaa dhowaan ku guuleysatay bilad dahab ah oo taariikhi ah, taas oo ka dhigaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee gaarta heerkan sare ee feerka caalamiga ah.
Soo laabashadeeda dalka ayaa u muuqata mid dhiirigelin weyn u noqonaysa dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha doonaya inay galaan ciyaaraha heer caalami.
Mas’uuliyiinta Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ayaa sheegay in Ramla Ali ay tusaale u tahay sida dadaal iyo go’aan adag loogu gaari karo guul, xilli Soomaaliya ay dib u dhis ku waddo qeybaha isboortiga.
Waxaa sidoo kale lagu wadaa in ay la kulanto dhalinyarada feerka iyo kooxaha ciyaaraha si ay waayo-aragnimadeeda ula wadaagto.