Guddoonka Aqalka Sare oo ku baaqay in la dhiso Golaha Sare ee Adeegga Garsoorka
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa maanta khudbad ka jeediyay furitaanka kalfadhiga cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya, isaga oo soo jeediyay in la dardar-geliyo hawlaha sharci-dejinta ee muhiimka u ah mustaqbalka dalka.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo hadal dheer ka jeediyay madasha furitaanka, ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo dhiso Golaha Sare ee Adeegga Garsoorka iyo Maxkamadda Dastuurka, kuwaas oo uu sheegay inay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee xaqiijin kara cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka dalka.
“Aqalka Sare wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso Golaha Sare ee Adeegga Garsoorka iyo Maxkamaddii Dastuurka, si loo sugo in garsoorka dalka uu noqdo mid madax-bannaan oo daahfuran,” ayuu yiri Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Guddoomiyaha Aqalka Sare, isaga oo ku sugan Muqdisho.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay in maqaalka caasimadda Muqdisho si rasmi ah sharci ahaan loo qeexo, si loo caddeeyo awoodaha maamulka caasimadda iyo xiriirka uu la leeyahay dowladda dhexe.
“Dardargelinta Maqaamka Caasimadda Muqdisho waa arrin mudan mudnaanta koowaad, waana in labada Aqal si degdeg ah u meel mariyaan sharciga maqaamka Muqdisho,” ayuu raaciyay.
Kalfadhigan cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiradda saari doona dhammeystirka Dastuurka, dhismaha hay’adaha cadaaladda, iyo kor u qaadidda hannaanka dowladnimada, iyadoo hadalka Guddoomiyaha Aqalka Sare uu dhaliyay taageero ballaaran oo ka timid xubnaha labada gole.