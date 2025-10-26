Mareykanka oo dib u eegis ku sameynaya Siyaasaddiisa Soomaaliya
Dowladda Maraykanka ayaa qorsheyneysa inay dib u eegto siyaasadda ay ku taageerto Soomaaliya, isagoo wajahaya caqabado ku saabsan dagaalka Al-Shabaab iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira.
Inkastoo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu taageero u muujiyay in ciidamadiisu joogaan Soomaaliya, haddana Maraykanka wali wuxuu sii wadaa taageerada ciidamada Soomaaliya gaar ahaan Danab iyo howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Muddooyinkan, Washington waxay ka niyad jabtay horumar la’aanta dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo khilaafaadka joogtada ah ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada, sidoo kale xiisadda sii kordheysa ee Somaliland iyo Muqdisho.
Maraykanka ayaa laga doonayaa inuu:
Cadaadis ku saaro madaxda Soomaaliyeed in ay heshiis ka gaaraan nidaamka doorashada 2026
Dhexdhexaadiyo khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland si loo mideeyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab
Dhiirrigeliyo dib u bilaabista wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya
U diyaargaroobo suurtagalka wadahadallo lala furo Al-Shabaab si loo joojiyo dagaalka daba-dheeraaday
Maraykanka ayaa ka cabsi qaba in haddii uu si degdeg ah uga baxo Soomaaliya, uu dalku u nuglaado dib-u-soo xoogeynta Al-Shabaab, isla markaana uu lumo taageerada caalamiga ah ee hadda la siiyo dowladda Soomaaliya.
Maqaalkaas waxaa soo saaray International Crisis Group (ICG) — urur caalami ah oo madax-bannaan oo sameeya falanqeyn ku saabsan colaadaha iyo xalinta khilaafaadka dunida.