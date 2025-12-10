Barakac baahsan iyo xaalado bini’aadantinimo oo ka dhashay dagaalka Thailand iyo Cambodia
Dagaalka u dhexeeya Thailand iyo Cambodia ayaa galay maalintii saddexaad, iyadoo duqeymo iyo weerarro cirka ah oo labada dal ay is-weydaarsanayaan ay sababeen barakac baaxad leh oo gaaraya in ka badan nus milyan qof, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta labada dal.
Thailand iyo Cambodia ayaa Arbacadii isku eedeeyay in mid waliba uu dib u billaabay colaaddii labada dal oo toddobaadkan galaaftay ugu yaraan 13 askari iyo dad shacab ah, halka ku dhowaad 500,000 qof laga daadgureeyay deegaannada ku teedsan xadka si loo ilaaliyo badbaadadooda.
Surasant Kongsiri, Afhayeenka Wasaaradda Difaaca Thailand, ayaa sheegay in in ka badan 400,000 qof loo qaaday xarumo nabdoon oo ku yaalla toddoba gobol oo xuduudda u dhaw.
“Muwaadiniintu waxay ku qasbanaadeen inay si degdeg ah u barakacaan maadaama ay jirtay cabsi degdeg ah oo ku saabsan ammaankooda,” ayuu yiri.
Warbixin milatari oo Thailand kasoo baxday ayaa sidoo kale xaqiijisay in gantaallo ka yimid dhanka Cambodia ay ku dhaceen agagaarka Isbitaalka Phanom Dong Rak ee gobolka Surin, taas oo ku qasabtay bukaannada iyo shaqaalaha caafimaadka inay u cararaan qolalka dhulka hoostiisa ah.
Dhanka Cambodia, Afhayeenka Wasaaradda Difaaca Maly Socheata ayaa sheegtay in 101,229 qof laga daadgureeyay shan gobol oo xuduudda ku dhow, laguna wareejiyay hoy ku-meel-gaar ah iyo guryaha qaraabada ah.
Warbaahinta Cambodia-ka ee Cambodianess ayaa ku warantay in diyaaradaha dagaalka Thailand ee F-16 ay duqeeyeen laba goobood oo gudaha Cambodia ah, halka madaafiic ka timid Thailand ay sidoo kale ku dhaceen saddex aag oo kale.
Colaadda sii xoogeysanaysa ee labada dalkan ee deriska ah ayaa dhalisay cabsi ah in dagaalku uu u gudbi karo marxalad ka sii qoto dheer xiisadda haatan taagan haddii aan xal degdeg ah oo dibloomaasi ah la helin.