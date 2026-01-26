Trump oo tilmaamay suurtagalnimada in saraakiisha ICE laga saaro Minneapolis kadib toogashadii Alex Pretti
Minneapolis, Maraykanka — Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in laga yaabo in mustaqbalka laga saaro magaalada Minneapolis saraakiisha federaalka ee fulinta socdaalka, xilli ay sii kordhayaan carada dadweynaha ee ka dhalatay toogashadii dhimashada lahayd ee Sabtidii lagu dilay kalkaaliye la oran jiray Alex Pretti, taas oo ay ku lug lahaayeen wakiillo federaal ah.
Wareysi uu siiyay joornaalka Wall Street Journal, Madaxweyne Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu “dib u eegayo wax walba” oo la xiriira dhacdadaas, isaga oo xusay in go’aan kasta oo la qaadanayo uu ku salaysnaan doono natiijada baaritaannada socda.
Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya iyadoo cadaadis siyaasadeed iyo mid bulsho uu sii xoogeysanayo, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo noqotay xarunta bannaanbaxyo waaweyn.
Dhanka kale, Taliyaha Booliska Minneapolis, Brian O’Hara, ayaa sheegay in muran uu ka dhashay habka loo marayo baaritaanka dhacdada, isaga oo ku eedeeyay saraakiisha heer gobol ee loo xilsaaray baaritaanka toogashooyinka la xiriira booliska in ay si hore ah u diideen in wakiillo federaal ah ay galaan goobta uu dilku ka dhacay, inkastoo ay haysteen warqad rasmi ah oo baaritaan ah.
Arrintan ayaa sii xoojisay doodda ku saabsan cidda leh awoodda iyo hufnaanta baaritaanka.
Isla mar ahaantaana, tiro sii kordheysa oo siyaasiyiin ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, oo uu hoggaamiyo Madaxweyne Trump, ayaa ku biiraya baaqyada ku aaddan in la sameeyo baaritaan buuxa oo madaxbannaan, si loo caddeeyo wixii dhab ahaantii dhacay loona hubiyo in caddaalad la helo.
Dimuqraadiyiinta iyo ururrada bulshada rayidka ah ayaa iyaguna si adag u dhaliilay joogitaanka iyo hab-dhaqanka saraakiisha federaalka ee magaalada.
Magaalada Minneapolis, dadweyne aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada, iyaga oo ka cabanaya fulinta socdaalka federaalka isla markaana dalbanaya in lala xisaabtamo cid kasta oo mas’uul ka ah toogashada keentay dhimashada Alex Pretti.